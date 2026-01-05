Polizei Köln

POL-K: 260105-2-K Mutmaßlicher Autodieb verunfallt bei Fluchtversuch - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Montag (5. Januar) gegen 1 Uhr auf der Aachener Straße im Ortsteil Weiden nach kurzer Nachfahrt einen 19 Jahre alten Fahrer eines zuvor gestohlenen Mietwagens festgenommen. Bei der Suche nach seinem Beifahrer setzten die Polizisten einen Diensthund und einen Hubschrauber ein. Den Festgenommenen fuhren die Beamten zur Polizeiwache Ehrenfeld, wo er zweifelsfrei identifiziert wurde. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 19-Jährige nicht vorweisen. Nach einem positiv verlaufenen Drogenvortest musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe entrichten. Den Audi Q2 stellten die Einsatzkräfte sicher. In einem umfangreichen Strafverfahren muss der Belgier sich nun verantworten. Es ist beabsichtigt, ihn einem Haftrichter vorzuführen.

Die geschädigte Mietwagenfirma hatte die Leitstelle alarmiert, nachdem sie den Diebstahl des an der Vogelsanger Straße geparkten SUV bemerkt und ihr in Richtung Widdersdorfer Straße fahrendes Auto geortet hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen gaben dem auf der Aachener Straße stadtauswärts fahrenden Verdächtigen Anhaltesignale, die er ignorierte. Stattdessen versuchte er an der Anschlussstelle Lövenich, mit überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Bundesautobahn 1 in Richtung Kreuz Köln-West aufzufahren. Hierbei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Wagen, überfuhr ein Verkehrsschild, kam in einem erhöhten Grünstreifen zum Stehen und versuchte vergeblich, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. (cg/al)

