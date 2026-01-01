Polizei Köln

POL-K: 260101-5-K/BAB Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 1 - 12-Jähriger fährt mit Ford Mondeo in die Baustelle

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (1. Januar) ist ein 12 Jahre alter Junge am Steuer eines Ford Mondeo auf der Bundesautobahn 1 bei Bliesheim verunglückt und verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen, der unter anderem eine Handverletzung erlitt, in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen nach soll der 12-Jährige den Autoschlüssel zuvor aus einem Wohnhaus in Köln-Nippes entwendet haben. Gegen 2.15 Uhr war er allein mit dem Fahrzeug in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er in einer Baustelle in Höhe des Autobahnkreuzes Bliesheim mit mehreren Warnbaken kollidierte. In der Folge fuhren mindestens fünf weiteren Fahrzeuge über die auf der Fahrbahn liegenden die Trümmerteile und wurden dabei beschädigt.

Die Ermittlungen, insbesondere dazu wie der Junge in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangte dauern an. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell