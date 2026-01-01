Polizei Köln

POL-K: 260101-2-K Explosion in Köln-Bilderstöckchen - Türen eines Mehrfamilienhauses beschädigt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Explosion im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Perthel-Straße in Köln-Bilderstöckchen am Mittwochabend (31. Dezember) gegen 21.30 Uhr sind unter anderem mehrere Türen im Dachgeschoss des Gebäudes beschädigt worden. Ein Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung war im Einsatz. Derzeit liegen keine Hinweise auf Bezüge zur organisierten Kriminalität vor.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell