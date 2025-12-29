Polizei Köln

POL-K: 251229-1-K Polizei nimmt Jugendlichen (15) nach Raubversuch auf Tankstelle fest - Pfefferspray und Messer sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Sonntagabend (28. Dezember) einen 15 Jahre alten Jugendlichen nach einem versuchten Raubdelikt auf eine Tankstelle an der Brühler Landstraße in Köln-Meschenich vorläufig festgenommen. Gegen 19.30 Uhr hatte der Tatverdächtige den Verkaufsraum betreten, die Angestellte (22) mit einem Messer bedroht, Geld gefordert und sie mit Pfefferspray besprüht.

Nachdem die 22-Jährige den Überfallknopf gedrückt hatte und sie sowie eine weitere Zeugin (47) ihn lautstark aufgefordert hatten, die Tankstelle zu verlassen, flüchtete der Angreifer ohne Beute zu Fuß. Noch im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Bereitschaftspolizei den jungen Mann kurz nach der Alarmierung auf einem angrenzenden Feld. Dort stellten sie zudem das Pfefferspray sowie ein Messer bei dem 15-Jährigen sicher.

Derzeit prüfen die Kripobeamten des Kriminalkommissariats 14, ob der Jugendliche für weitere gleichgelagerte Taten infrage kommt. Er wird sich unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung und versuchter Körperverletzung verantworten müssen. (cr/al)

