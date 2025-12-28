Polizei Köln

POL-K: 251228-1-K Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (28. Dezember) haben Unbekannte erneut einen Zigarettenautomaten in Köln-Weiß gesprengt. Laut Zeugen sollen nach der Explosion, gegen Mitternacht, drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort in der Straße "Auf dem Klemberg" in Richtung Weißer Hauptstraße geflüchtet sein. Alle Unbekannten trugen eine sogenannte "Coronamaske" im Gesicht.

Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zu weiteren Automatensprengungen in den Kölner Stadtteilen Holweide und Dünnwald (Link zu Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6186086). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

