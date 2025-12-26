Polizei Köln

POL-K: 251226-4-LEV Ermittlungen nach mutmaßlichem illegalem Rennen - VW Golf, Führerschein und Mobiltelefon sichergestellt

Köln (ots)

Zivilpolizisten der Polizei Köln haben in der Nacht zu Freitag (26. Dezember) einen schwarzen VW Golf nach einem mutmaßlichen illegalen Rennen im Stadtteil Küppersteg sichergestellt. Auch den Führerschein sowie das Mobiltelefon des 20 Jahre alten Fahrers behielten die Beamten ein.

Die Polizisten hatten gegen 00.30 Uhr beobachtet, wie der Pkw zunächst mit mäßiger Geschwindigkeit den Bereich der Tannenbergstraße unter der dortigen Autobahnbrücke Richtung Görresstraße passierte. Kurz darauf beschleunigte das Fahrzeug auffällig stark, wobei der Motor aufheulte, die Reifen quietschten und der Auspuff mehrfach laut knallte. Der Fahrer beschleunigte dabei auf eine Geschwindigkeit von etwa 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Im weiteren Verlauf driftete der Wagen mit hoher Geschwindigkeit um eine Brückenstelze.

Die Beamten kontrollierten den 20 Jahre alten Fahrer und die beiden Insassen (19, 23) und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell