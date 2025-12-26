Polizei Köln

POL-K: 251226-1-K Bäckereiangestellte mit Schusswaffe bedroht - Zeugenaufruf nach versuchtem Raub

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raub in einer Bäckereifiliale an der Severinstraße am frühen Dienstagmorgen (24. Dezember) sucht die Polizei Köln Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Mann gegen 05.50 Uhr die Bäckerei betreten und unter Vorhalt einer augenscheinlich echten, schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem er erkannt hatte, dass kein Bargeld vorhanden war, verließ er die Bäckerei ohne Tatbeute und flüchtete mit einem grünen E-Scooter in Richtung der Haltestelle Severinstraße.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- normale Statur

- dunkel gekleidet

- dunkelblaue Kapuzen-Steppjacke

- Sturmmaske

- Handschuhe

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell