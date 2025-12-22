PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251222-2-K Mutmaßliche Drogendealer am Josef-Haubrich-Hof und auf der Keupstraße festgenommen - Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Köln (ots)

Beamte der Polizei Köln haben am Freitag (19. Dezember) in Köln-Mülheim sowie am Sonntagmorgen (21. Dezember) in der Kölner Innenstadt mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Fall 1:

Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr enttarnten zivile Beamte der Schwerpunktgruppe Mülheim ein Café auf der Keupstraße in Köln-Mülheim als mutmaßlichen Drogenumschlagplatz. In einem Mülleimer in der Küche entdeckten die Polizisten über 30 verkaufsfertige Kleinverpackungen mit Kokain und Crack und nahmen den 54-jährigen Inhaber fest. Die Beamten stellten die Drogen sowie aufgefundenes Bargeld sicher und versiegelten das Ladenlokal nach Rücksprache mit der Stadt Köln.

Fall 2:

Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr geriet ein 24-jähriger Afghane im Bereich des Josef-Haubrich-Hofs ins Visier ziviler Einsatzkräfte des Präsenzteams, als er Betäubungsmittel an einen "Kunden" übergab. Bei dem Dealer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fanden die Polizisten Bargeld und Crack. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.(cb/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:55

    POL-K: 251222-1-K Mann in Gaststätte schwer verletzt - Kripo sucht Zeugen

    Köln (ots) - Am Sonntagmorgen (21. Dezember) hat ein bislang unbekannter Besucher einer Gaststätte auf der Weyerstraße in der Kölner Innenstadt einem 31 Jahre alten Kölner mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken gestochen. Der 31-Jährige wurde von Rettungskräften mit einer lebensbedrohlichen Lungenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 16:43

    POL-K: 251221-2-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf A61 - 24-Jähriger tödlich verletzt

    Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Bei einem Zusammenstoß mit einem Renault ist am Sonntagnachmittag (21. Dezember) ein 24 Jahre alter Motorradfahrer auf der BAB 61 bei Bergheim tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 24-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der linken Spur in Richtung Koblenz unterwegs, als er einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren