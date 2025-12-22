Polizei Köln

POL-K: 251222-1-K Mann in Gaststätte schwer verletzt - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (21. Dezember) hat ein bislang unbekannter Besucher einer Gaststätte auf der Weyerstraße in der Kölner Innenstadt einem 31 Jahre alten Kölner mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken gestochen. Der 31-Jährige wurde von Rettungskräften mit einer lebensbedrohlichen Lungenverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 31-Jährige gegen 6:10 Uhr in der Gaststätte zunächst in Streitigkeiten mit anderen Gästen. In deren Verlauf fügte der bis dahin unbeteiligte Unbekannte dem Kölner eine Stichverletzung zu und flüchtete anschließend aus der Gaststätte.

Der Kriminalpolizei liegen neben Zeugenangeben auch Videoaufzeichnungen aus der Gaststätte vor, auf denen das Tatgeschehen sowie der Tatverdächtige zu sehen sind. Demnach konzentriert sich die Fahndung auf einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit Glatze und einer Tätowierung am Hals. Der Gesuchte soll zudem eine auffällige Hasenscharte haben.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell