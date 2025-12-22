Polizei Köln

POL-K: 251222-3-BAB Polnische Arbeiter sterben bei Verkehrsunfall auf der A 44 - vier weitere Verletzte

Köln (ots)

Zwei Insassen (22, 23) eines in Polen zugelassenen Ford Transit Tourneo sind in der Nacht auf Montag (22. Dezember) bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 44 bei Jülich ums Leben gekommen. Rettungskräfte brachten vier weitere Insassen (22, 26, 35, 44) in Krankenhäuser. Laut Zeugenaussagen waren die sechs Polen auf der Durchreise von Spanien in die Heimat.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (35) gegen 4.30 Uhr in Höhe der Ausfahrt Jülich-Ost nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen mit einem Baum kollidiert. Der Transporter war auf dem Dach liegengeblieben. Die A 44 in Richtung Mönchengladbach war bis zum Abschluss der Spurensicherung durch ein Unfallaufnahmeteam sowie der Bergung des Fahrzeugs bis circa 13.15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

