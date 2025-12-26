Polizei Köln

POL-K: 251226-2-K Festnahme nach Taschendiebstahl in Köln-Zollstock - Polizisten erahnten Aufenthaltsort des Tatverdächtigen

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (24. Dezember) haben Polizisten einen Tatverdächtigen (63) nach einem Taschendiebstahl in Köln-Zollstock gestellt. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera eines Supermarktes, insbesondere die darauf sichtbaren zurückgelassenen Einkäufe des Tatverdächtigen selbst, hatten den Beamten zum Fahndungserfolg verholfen.

Die Beamten waren gegen 10.30 Uhr zu einem Supermarkt an der Vorgebirgsstraße/Horbeller Straße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter das Portemonnaie einer 51 Jahre alten Frau gestohlen.

Auf den Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt war der Tatverdächtige gut zu erkennen. Zudem fiel auf, dass der Mann vor der Tat einen Einkaufswagen mit mehreren Wasserflaschen zur Kasse geschoben hatte, den er bei seiner Flucht im Markt zurückließ.

Aufgrund dieser Erkenntnisse überprüften die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf umliegende Supermärkte. Gegen 11.30 Uhr trafen Polizisten auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rhöndorfer Straße auf einen Mann, der zum einen der Personenbeschreibung entsprach und zum anderen wieder einen Einkaufswagen mit Wasserflaschen beladen hatte. Der 63-Jährige räumte die Tat ein. Die Polizisten stellten das gestohlene Portemonnaie samt Inhalt sicher und händigten es der 51-Jährigen wieder aus. (as/al)

