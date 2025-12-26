Polizei Köln

POL-K: 251226-3-K Zigarettenautomaten in Dünnwald und Holweide gesprengt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (24. Dezember) und in der Nacht zu Mittwoch (25. Dezember) Zigarettenautomaten in Köln-Dünnwald und Köln-Holweide gesprengt. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen.

Dünnwald am 24. Dezember gegen 2.10 Uhr:

Nach einem lauten Knall auf der Aeltgen-Dünwald-Straße hatten Anwohner die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden und zwei dunkel gekleidete, schlanke Männer seien zunächst fußläufig in Richtung Auguste-Kowalski-Straße geflüchtet und kurze Zeit später zurückgekehrt, um die umherliegenden Zigarettenschachteln in einen Rucksack zu packen. Nach Ansprache durch einen Anwohner flüchteten sie erneut in Richtung der Bushaltestelle "Aeltgen-Dünnwald-Straße".

Holweide am 25. Dezember gegen 3 Uhr:

Auch hier hatten Anwohner nach einem mit einem lauten Knall gesprengten Zigarettenautomaten auf der Gerhart-Hauptmann-Straße die Polizei alarmiert und zwei dunkel gekleidete Männer beim Einsammeln der Zigarettenschachteln beobachtet. Beide sollen schlank gewesen sein, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und die Beute ebenfalls in einen Rucksack gepackt haben. Nach Ansprache durch Anwohner seien sie in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Holweide weggerannt.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu möglichen Fluchtwegen geben?

Das Kriminalkommissariat 71 bittet Zeugen sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell