Polizei Köln

POL-K: 251226-5-K Tresor aus Keller gestohlen - Polizei nimmt Tatverdächtigen am Folgetag nach Verfolgungsfahrt fest

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht zu Dienstag (23. Dezember) in Köln-Buchheim hat die Polizei Köln am Folgetag (24. Dezember) einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen steht der 34-Jährige im Verdacht, in der Nacht zu Dienstag gegen 1.40 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Jakob-Böhme-Straße eingebrochen zu sein und einen Tresor mit Bargeld entwendet zu haben. In dem Tresor befanden sich zudem zwei scharfe Schusswaffen samt Munition. Auf den Aufzeichnungen einer privaten Videoüberwachung des Kellers erkannten eingesetzte Polizisten den Tatverdächtigen, der in der Vergangenheit bereits hinlänglich wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war, wieder.

Am Dienstag (24. Dezember) gegen 13.10 Uhr erkannte ein Streifenteam den 34-Jährigen im Stadtteil Höhenhaus. Er war mit einem als gestohlen gemeldeten Toyota unterwegs und touchierte bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ein geparktes Fahrzeug auf der Bunzlauer Straße. Kurze Zeit später fanden Einsatzkräfte das beschädigte Fahrzeug auf der Von-Ketteler-Straße abgestellt vor. Im Fahrzeuginneren stellten die Beamten unter anderem eine geladene, scharfe Schusswaffe sicher. Im Kofferraum befanden sich zudem der aufgebrochene Tresor vom Vortag sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Die Einsatzkräfte nahmen den 34-Jährigen wenig später in Tatortnähe widerstandslos fest.

Die Ermittlungen zur Eigentümerschaft und Besitzberechtigung der im Fahrzeug und im Tresor aufgefundenen Schusswaffen dauern an. (as/al)

