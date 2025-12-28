PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251228-3-K Senior stirbt an Unfallstelle in Holweide - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (27. Dezember) ist in Köln-Holweide ein 72 Jahre alter Mann mutmaßlich infolge eines Verkehrsunfalls tödlich verletzt worden. Der Senior verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 34-jähriger Autofahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Renault Clio auf der Grunerstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam, bei dem der 72-Jährige überrollt wurde. Ob der Mann bereits zuvor auf der Fahrbahn gelegen hatte oder ob er von dem Renault bzw. einem anderen Fahrzeug erfasst wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und hat die Spuren an der Unfallstelle gesichert. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

