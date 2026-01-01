Polizei Köln

POL-K: 260101-1-K Mehrere Fahrzeuge durch Explosion in Neuehrenfeld beschädigt - Brandermittler suchen Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Mittwoch (31. Dezember) haben bislang Unbekannte in Köln-Neuehrenfeld ein geparktes Auto in der Heinemannstraße mutmaßlich mit Sprengstoff beschädigt. Durch die Explosion wurden drei weitere Fahrzeuge im näheren Umfeld in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Sprengkörper gegen 2.45 Uhr gezündet worden sein. Die Brandermittler gehen ersten Hinweisen nach, dass es sich bei dem Angriff um ein Beziehungsdelikt handeln könnte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern jedoch noch an. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für etwaige Zusammenhänge zu den Taten in Köln-Dellbrück sowie Köln-Eil.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (ph/al)

