POL-K: 260101-3-LEV-K Mann mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert- Mordkommission nach Auseinandersetzung in Leverkusen Gaststätte eigenrichtet

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend (31.Dezember) in einer Gaststätte auf der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort ist ein Mann (33) mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Einsatzkräfte versorgen den 33-Jährigen und legten ein Tourniquet (Aderpresse) an. Der Mann wird derzeit intensivmedizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Ersten Erkenntnissen nach war der 33-Jährige gegen 23.50 Uhr von zwei bislang noch unbekannten Angreifern attackiert worden. Laut Zeugen sollen die beiden etwa 20-30 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Männer nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Beide werden mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Gesuchten soll mit einem schwarzen T-Shirt der Marke JORDAN bekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll eine helle Weste getragen haben.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (bg/al)

