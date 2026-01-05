Polizei Köln

POL-K: 260105-1-K/LEV Überfall auf Kiosk in Leverkusen-Quettingen - Tageseinnahmen geraubt

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk am Freitagabend (2. Januar) in Leverkusen-Quettingen fahndet die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Duo gegen 20.15 Uhr das Ladenlokal an der Quettinger Straße betreten. Während ein Tatverdächtiger den Mitarbeiter (45) mit einer Pistole bedrohte, entnahm sein Komplize die Tageseinnahmen aus der Kasse und verstaute das Bargeld in einem mitgebrachten Einkaufsbeutel. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kolberger Straße.

Laut Zeugen sollen die Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren ihre Gesichter mit einem Tuch bzw. einem Schal sowie einer aufgesetzten Kapuze verdeckt. Einer der Tatverdächtigen trug einen schwarzen Pullover und schwarze Sportschuhe, sein Komplize war mit einer schwarzen Jacke und weiß-schwarzen Sportschuhen bekleidet. Beide sollen mit einem mutmaßlich osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell