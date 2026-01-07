Polizei Köln

POL-K: 250107-1-K Zeugensuche nach Brand in Seniorenheim - zwei Pfleger leicht verletzt

Nach einem Kellerbrand in einem Seniorenwohnheim am Sonntagnachmittag (4. Januar) im Stadtteil Nippes ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Gegen 17.45 Uhr hatte in dem fünfstöckigen Gebäude auf der Neusser Straße ein Brandmelder ausgelöst, woraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrückten. In einem Kellerverschlag eines Lagerraums standen mehrere Matratzen, Kartons und Kleidungsstücke in Flammen. Der Rauch soll sich daraufhin im Gebäude ausgebreitet haben.

Nach einer ersten Einschätzung entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Zwei Pfleger erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasverletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um das Seniorenwohnheim gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.(cb/al)

