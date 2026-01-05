Polizei Köln

POL-K: 260105-3-K Festnahmen nach Drogenfunden in Köln-Kalk - Haftrichter schickt zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

Köln

Streifenteams haben am Samstag (3. Januar) in Köln-Kalk zwei mutmaßliche Drogendealer (38, 51) festgenommen. Ein Haftrichter ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an. Die Beamten stellten größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel, Bargeld, ein Messer sowie eine Gasdruckpistole sicher.

Gegen 14.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei wegen eines Mannes, der in der Bertramstraße mit einem Messer in der Hand unterwegs sein sollte. Streifenteams trafen den 38-Jährigen mit einem Brotmesser im Bereich Wipperfürther Straße / Remscheider Straße an. Der Mann legte das Messer widerstandslos ab und gab gegenüber den Polizisten an, größere Mengen Betäubungsmittel in seiner Wohnung in der Bertramstraße zu lagern.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte unter anderem erhebliche Mengen Cannabis, Tabletten, verschiedene Pulver, Bargeld sowie eine Cannabisplantage sicher. Zudem fanden sie eine Gasdruckpistole.

Streifenteams hatten bereits am Vormittag gegen 11.30 Uhr an der Kalker Hauptstraße / Kapellenstraße einen 51-jährigen Mann beobachtet, der mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelte. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten in seiner Umhängetasche zahlreiche Subutex-Tabletten, Heroin sowie Bargeld. Zudem führte der Mann ein griffbereites Klappmesser mit sich. (as/al)

