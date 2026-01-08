Polizei Köln

POL-K: 260108-1-K Brand in Hotel der Kölner Altstadt - Mann lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei geben bekannt:

Bei einem Brand in einem Hotel in der Kölner Altstadt am Mittwochnachmittag (7. Januar) ist ein bislang noch nicht identifizierter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es Hinweise darauf, dass der lebensgefährlich verletzte Mann selbst das Feuer, mutmaßlich in suizidaler Absicht, verursacht haben könnte. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen oder auf eine technische Ursache liegen aktuell nicht vor. Ungeachtet dessen dauern die Ermittlungen zur Ursache und zum Tatmotiv weiterhin an.

Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 16:40 Uhr in einem Zimmer des Hotels auf der Frankenwerft zu einer plötzlichen Verpuffung, durch die Fensterscheiben aus dem Rahmen gerissen wurden und ein Brand mit starker Rauchentwicklung ausbrach.

Die betroffene Etage des Hotels ist derzeit aufgrund der Brandschäden nicht bewohnbar. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell