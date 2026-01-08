PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260108-2-K/LEV Vorläufige Kriminalitätsbilanz der Silvesternacht 2025/2026

Köln (ots)

Eine Woche nach den Feiern zum Jahreswechsel 2025/26 veröffentlicht die Polizei Köln eine weiterhin vorläufige Kriminalitätsbilanz anhand der inzwischen eingegangenen Strafanzeigen. Erfahrungsgemäß können sich diese Fallzahlen im Zuge weiterer Anzeigenerstattungen oder deliktische Umwidmungen im Verlauf der aktuellen Ermittlungen verändern.

Mit Stand vom 6. Januar liegen der Polizei Köln in der Silvesternacht (Tatzeitraum von 18 Uhr bis 7 Uhr) insgesamt 311 Strafanzeigen für den gesamten Zuständigkeitsbereich vor. Davon entfallen 274 auf Köln. In Leverkusen hat sich die Zahl der erfassten Strafanzeigen im Vergleich zum Vorjahr auf 37 (18) verdoppelt.

Trotz des Anstiegs in Leverkusen ist im Vergleich zu den Kriminalitätszahlen der vergangenen Jahre (2023/24: 425, 2024/25: 369) insgesamt ein Rückgang der erfassten Straftaten festzustellen.

Auswertung der Straftaten nach Feierzonen (Vorjahreszahlen in Klammern):

Altstadt: 29 (47)

Deutz: 6 (5)

Ringe: 30 (55)

Südstadt: 5 (3)

Zülpicher Viertel: 8 (9)

Deliktsfelder:

Im Vergleich zum Jahreswechsel 2024/25 ist die Gesamtanzahl an Körperverletzungsdelikten von 109 auf 89 gesunken. Zudem wurden neun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten bzw. wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Bei den vier bislang angezeigten Sexualdelikten mit Bezug zu Silvesterfeiern besteht in einem Fall der Verdacht der Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau in einer Privatwohnung. In einem weiteren Sachverhalt soll ein Mann (23) einer Jugendlichen (15) an Hüfte und Gesäß gefasst haben. Die übrigen Strafanzeigen wurden wegen sexueller Belästigung im öffentlichen Raum aufgenommen.

Im Deliktsfeld Raub liegen der Kriminalpolizei für das Stadtgebiet Köln bislang zwei Anzeigen (3) vor.

Mit 13 Anzeigen wegen Taschendiebstahls ist ein Rückgang zum Vorjahr (22) zu verzeichnen.

Die Zahl der Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung bleibt mit 64 im Vergleich zum Vorjahr (66) nahezu konstant.

Über die gesamte Silvesternacht identifizierten Polizistinnen und Polizisten insgesamt 169 Tatverdächtige. Die Zuordnung erfolgte unter anderem zu folgenden Delikten.

Körperverletzungsdelikte: 73

Sachbeschädigung: 18

Taschendiebstahl: 3

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. (bg/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

