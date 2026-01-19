Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Verdacht auf Trunkenheitsfahrt - Pkw-Fahrer versucht zu flüchten

Freiburg (ots)

Am Montag, den 19.01.2026 um 01:37 Uhr, stellte eine Streife des Polizeireviers Breisach auf der L114 von Breisach in Richtung Ihringen einen Pkw mit unsicherer Fahrweise fest, woraufhin die Beamten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten.

Der Fahrer des Pkw ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und beschleunigte massiv. Auch auf das eingeschaltete Blaulicht und das Martinshorn reagierte der Fahrer nicht. Nach dem Ortsausgang Ihringen in Richtung Merdingen hielt der 42-jährige Pkw-Fahrer am Fahrbahnrand und flüchtete zu Fuß durch ein Gebüsch. Die Beamten konnten die Person nach kurzer Verfolgung einholen und festhalten.

Bei der Person waren Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen wahrzunehmen. Im Fahrzeug wurden mehrere Bierflaschen festgestellt.

Die Polizei Breisach führt die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt.

