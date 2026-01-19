PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Einbruch in St. Jakobus-Kapelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 18.01.2026, kam es zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Einbruch in die St. Jakobus-Kapelle in Breisach.

Die unbekannte Täterschaft brach die Eingangstüre gewaltsam auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere des Anwesens. Des Weiteren wurde das Fenster einer Türe beschädigt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Das könnte Sie auch interessieren
