Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht in der Bismarckallee - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Bismarckallee in Freiburg, auf Höhe der Taxistellplätze am Hauptbahnhof, zu einem Verkehrsunfall.

Ein weißer Lkw mit blauer Aufschrift stand zum Beladen auf dem Parkstreifen. Ein vorbeifahrender weißer Transporter kollidierte mit diesem Lkw und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der ein Teilkennzeichen des Transporters aufgeschrieben und es dem Lkw-Fahrer übergeben hat.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

