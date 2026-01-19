PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Kenzingen und Hecklingen

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Morgen, 19.01.2026, gegen 5.55 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Kenzingen und Hecklingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle infolge der Schwere seiner Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B3 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitungsstrecke ein.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Unfallaufnahme übernommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

