Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand in Blockheizkraftwerk

Freiburg (ots)

Zu einem kleineren Brand kam es am Samstag, 17.01.2026, gegen 22.00 Uhr in einem Heizkraftwerk in der Römerstraße. Mehrere im Gebäude gelagerten Holzdielen hatten Feuer gefangen, welches die Feuerwehr schnell löschen konnte. Brandursächlich war hierbei vermutlich unsachgemäß gelagerte, heiße Asche, welche sich oberhalb der gelagerten Holzdielen befand. Im Gebäude befanden sich rund 1000 Kilo gelagerte Asche, welche von der Feuerwehr händisch abgetragen werden musste. Das Blockheizkraftwerk wurde vom Netz genommen. Eine Beeinträchtigung der Bevölkerung bestand nicht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

md/ak

