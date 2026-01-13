Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Hubschrauber und Diensthund: Polizei fasst mutmaßliche Kupferdiebe - 2601030

In Ratingen hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag (13. Januar 2026) gleich fünf Männer auf frischer Tat festgenommen. Die Bande hatte zuvor versucht, Kupferkabel von einem Gelände der Ratinger Stadtwerke zu entwenden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Stadtwerke über die Videoüberwachung mehrere Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise auf dem Gelände der Ratinger Stadtwerke an der Sandstraße aufhielten und dort augenscheinlich gerade dabei waren, Kupferkabel in ein Auto zu laden. Daraufhin reagierte der Mitarbeiter genau richtig, indem er die Polizei alarmierte.

Die Besatzung des zuerst vor Ort eintreffenden Streifenwagens konnte am Tatort gleich mehrere Personen antreffen, die jedoch in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Im Rahmen der darauf eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthundeführer samt Personenspürhund eingesetzt wurde, konnte die Polizei jedoch gleich mehrere Tatverdächtige antreffen und festnehmen.

Bei den Personen handelte es sich um insgesamt fünf Rumänen im Alter von 19 bis 34 Jahren. Sie sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten und wurden zur Wache gebracht, wo derzeit noch die weiteren Maßnahmen gegen sie laufen und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet wurden. Aktuell wird angestrebt, die Männer einem Haftrichter vorzuführen.

