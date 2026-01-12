POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601028

Polizei Mettmann

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 11:15 Uhr, bis Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 16:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Lindenstraße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendeten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 10. Januar 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 19:10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schubertstraße in Hilden eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt zu der Hochparterrewohnung und löste dabei einen akustischen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Einsatzkräfte keine verdächtige Person mehr feststellen. Der Täter wird anhand eines Überwachsungsvideos beschrieben als: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, dunklem Vollbart und heller Jacke. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 11. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 13 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heidstraße in Ratingen-Richrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt zu der Hochparterrewohnung. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Freitag, 9. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 21:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Galkhausener Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich über den Balkon Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein registrierte die Polizei in der Zeit von Montag, 5. Januar 2026, bis Samstag, 10. Januar 2026, an der Opladener Straße und an der Alten Schulstraße insgesamt zwölf Kellereinbrüche. Die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

