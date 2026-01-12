Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Unfall geflüchtet - die Polizei bittet um Hinweise - 2601026

Langenfeld (ots)

Am frühen Montagmorgen, 12. Januar 2026, kam der Fahrer eines Audi A6 in Langenfeld von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Die Insassen flohen von der Unfallörtlichkeit und der Fahrer entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Audi A6 mit Neusser Kennzeichen die Kölner Straße in Richtung Leverkusen. In Höhe der Hausnummer 78 verlor er bei einem Überholvorgang aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er unter anderem mit einem Mast, wobei der Audi stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war.

Unmittelbar nach dem Unfall flohen der Fahrer sowie die drei weiteren Insassen zu Fuß von der Unfallörtlichkeit über die Kölner Straße in Richtung Leverkusen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten drei Insassen in Tatortnähe stellen.

Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und führten Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Bislang konnte der Fahrer jedoch noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Fahrer oder zum Unfallgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen

