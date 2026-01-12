Polizei Mettmann

POL-ME: Alkohol am Steuer - 67-Jähriger verunfallt - 2601025

Erkrath (ots)

Am Sonntagmittag, 11. Januar 2026, geriet ein alkoholisierter 67-Jähriger auf einer Landstraße in Alt-Erkrath mit seinem KIA in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Cupra eines 31-Jährigen zusammen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:55 Uhr befuhr ein 67-Jähriger die außerörtliche Mettmanner Straße in Richtung Alt-Erkrath. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen KIA Sound und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Cupra Formentor eines 31-Jährigen zusammen.

Der 31-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann erstmedizinisch und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 67-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen und Polizisten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,7 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde der 67-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache Hilden gebracht. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten zudem seinen Führerschein.

Sowohl der KIA als auch der Cupra Formentor wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 40.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Mettmanner Straße im Unfallbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell