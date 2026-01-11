Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte bei Autounfall - 2601022

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In Ratingen sind am Freitag (9. Januar 2026) bei einem Autounfall zwei Männer leicht verletzt worden. Zudem entstand ein recht hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:35 Uhr fuhr eine 29-jährige Meerbuscherin mit ihrem Fiat 500 über die Kaiserswerther Straße in Richtung Hauser Ring. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen wendete sie hierbei verbotswidrig plötzlich, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem hinter ihr fahrenden Skoda Octavia eines 57-jährigen Ratingers kam, der nicht mehr ausweichen konnte.

Bei dem Unfall wurde sowohl der 57-jährige Ratinger, als auch sein 73-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 29-jähriger Meerbuscherin erlitt einen Schock, verblieb ansonsten jedoch aber glücklicherweise unverletzt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie in der Folge abgeschleppt wurden.

Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten polizeilichen Schätzungen rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell