POL-ME: Personalwechsel bei der Kreispolizeibehörde Mettmann: Polizeioberrat Daniel Herring übernimmt die Führung der Direktion "Gefahrenabwehr / Einsatz"

Kreis Mettmann (ots)

Bei der Kreispolizeibehörde Mettmann gibt es einen wichtigen Personalwechsel: Polizeioberrat Daniel Herring ist seit dem 1. Januar 2026 neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz. Damit tritt der 46-Jährige die Nachfolge von Polizeidirektor Thomas Decken an, der Ende Dezember 2025 in den Ruhestand gegangen ist.

Mit der Direktion "Gefahrenabwehr / Einsatz" übernimmt Daniel Herring die mit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größte Direktion bei der Kreispolizeibehörde Mettmann und ist damit für alle im Wach- und Wechseldienst der Polizeiwachen sowie die bei der Leitstelle tätigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verantwortlich. Auch die Bezirksdienste sowie die kreisweit tätigen Polizeisonderdienste gehören zu seinem Aufgabenbereich.

Daniel Herring ist mit dem Kreis Mettmann privat und dienstlich eng verbunden. Mit der Übernahme der neuen Funktion schließt sich für den Haaner so etwas wie ein Kreis: So begann er 2002 nach Abschluss des Dualen Studiums in Köln als junger Polizist seinen Dienst in den Wachen in Monheim und Hilden, wo er den Polizeiberuf "von der Pike" auf lernte. Nach und nach übernahm Daniel Herring verschiedene Aufgaben in Führungsfunktionen bei der Polizei im Kreis Mettmann, ehe er im Jahr 2018 den Aufstieg in den höheren Dienst der Polizei NRW erfolgreich absolvierte.

Anschließend leitete er vier Jahre lang die Polizeiinspektion Essen-Nord des Polizeipräsidiums Essen, ehe er im Jahr 2022 an seine alte Wirkungsstätte im Kreis Mettmann zurückkehrte. Hier beriet er bis zuletzt als Leiter des Leitungsstabes die Behörden- und Abteilungsleitung in allen Steuerungs- und Führungsfragen und war maßgeblich verantwortlich für die Ausarbeitung der Behördenstrategie und des internen Controllings.

Ganz klar: Daniel Herring kennt den Kreis Mettmann sowie seine Menschen wie "aus der Westentasche" und weiß um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an die Polizei.

"Für mich war es immer eine besondere Motivation, auch dienstlich für meinen Heimatkreis etwas bewegen zu können. Das Vertrauen der Menschen im Kreis Mettmann in "Ihre Polizei" ist ein hohes Gut. Um ein gutes Sicherheitsgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erzeugen, sind mir die wahrnehmbare Präsenz und ein werteorientiertes, konsequentes Einschreiten unserer Polizeikräfte wichtig. Dafür werde ich mich gemeinsam mit unseren regional zuständigen Wachleiterinnen und Wachleitern einsetzen. Auch die enge Zusammenarbeit mit den Städten des Kreises sind ein weiterer wichtiger Faktor", sagt Daniel Herring.

