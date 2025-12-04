PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: ZOLL - Zeitweise Schließung des Zollamts Darmstadt am 11.12.2025

  • Bild-Infos
  • Download

Darmstadt (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 11. Dezember 2025 ist das Zollamt Darmstadt, Hilpertstraße 20A , 64295 Darmstadt wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Wiesbaden oder Hanau vorgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Darmstadt
Tanja Ackermann
Telefon: 06151/9180-1006
E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell

