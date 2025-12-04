Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: ZOLL - Zeitweise Schließung des Zollamts Darmstadt am 11.12.2025

Darmstadt (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 11. Dezember 2025 ist das Zollamt Darmstadt, Hilpertstraße 20A , 64295 Darmstadt wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Wiesbaden oder Hanau vorgenommen werden.

