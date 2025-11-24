HZA-DA: Zeitweise Schließung der Kfz-Steuerstelle am Dienstort Offenbach am Main
Darmstadt (ots)
Am kommenden Donnerstag, den 27. November 2025 ist die Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamts Darmstadt am Dienstort Offenbach am Main, Friedrichsring 35 wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.
