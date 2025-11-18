Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: ZOLL nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging gestern, am 17.11.2025 im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor.

Beim Hauptzollamt Darmstadt waren von den Standorten Darmstadt, Wiesbaden und Hanau rund 75 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz und prüften die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Bei dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle.

Die Beschäftigten des Hauptzollamts Darmstadt befragten insgesamt 102 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen und führten 28 Geschäftsunterlagenprüfungen bei Unternehmen durch.

Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich bislang in 4 Fällen der Verdacht auf Mindestlohnverstöße, sowie 11 Verdachtsfälle illegaler Ausländerbeschäftigung und in 14 Fällen auf Nichteinhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten. Zusätzlich besteht bei 7 angetroffenen Personen der Verdacht auf Leistungsmissbrauch.

Im Zuge der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte auch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der im Jobcenter für die Zugangskontrollen zuständig ist. Der Mann lebt in einer Bedarfsgemeinschaft, in der sein Vater Bürgergeld bezieht. Nach den gesetzlichen Regelungen muss Einkommen von Personen einer Bedarfsgemeinschaft dem Jobcenter sofort melden. Die Zollbeamten haben aufgrund der vor Ort durchgeführten Befragung den Verdacht, dass das Einkommen des Mitarbeiters dem Jobcenter nicht gemeldet wurde. Die Prüfungen dauern noch an.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

