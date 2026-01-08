PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Verpuffung auf Balkon - Bewohnerin schwer verletzt - 2601019

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 7. Januar 2026, wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Monheim am Rhein durch eine Verpuffung auf ihrem Balkon schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:10 Uhr alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Fröbelstraße Polizei und Feuerwehr aufgrund eines lauten Knalls und eines Brandes auf dem Balkon einer Wohnung im Hochparterre.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Nachbarn den Brand bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Nach dem derzeitigen Stand der Brandermittlungen hatte die Bewohnerin auf dem Balkon eine mit Gas betriebene Heizung installiert, bei der es aus unbekannten Gründen zu einer Verpuffung kam. Die 59-Jährige wurde durch die Verpuffung schwer verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Eine Gefahr für die übrigen Bewohner des Hauses bestand nicht.

