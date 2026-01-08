Polizei Mettmann

POL-ME: Schulvandalismus - Stadt Haan setzt Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus - 2601018

Haan (ots)

Aus aktuellem Anlass teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann die nachfolgende Pressemeldung der Stadt Haan:

"Die Stadt Haan bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung der Vandalismustaten an der Städtischen Gesamtschule Haan am 29. Dezember 2025 und an der Grundschule Bollenberg in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2026.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, hat die Stadt Haan eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Stadt Haan dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe und bittet, mögliche Beobachtungen zeitnah weiterzugeben, um zur Aufklärung der Vorfälle beizutragen. Vielen Dank."

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte über beide Fälle in jeweils eigenen Pressemeldungen berichtet - siehe dazu:

Über den Brand in der Grundschule Bollenberg berichtete die Polizei in der folgenden Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6190263

Und über den Einbruch samt Vandalismus in der Gesamtschule an der Walder Straße berichtete die Polizei in der folgenden Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6187730.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

