PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Schulvandalismus - Stadt Haan setzt Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus - 2601018

POL-ME: Schulvandalismus - Stadt Haan setzt Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus - 2601018
  • Bild-Infos
  • Download

Haan (ots)

Aus aktuellem Anlass teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann die nachfolgende Pressemeldung der Stadt Haan:

"Die Stadt Haan bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung der Vandalismustaten an der Städtischen Gesamtschule Haan am 29. Dezember 2025 und an der Grundschule Bollenberg in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2026.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, hat die Stadt Haan eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Stadt Haan dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe und bittet, mögliche Beobachtungen zeitnah weiterzugeben, um zur Aufklärung der Vorfälle beizutragen. Vielen Dank."

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte über beide Fälle in jeweils eigenen Pressemeldungen berichtet - siehe dazu:

Über den Brand in der Grundschule Bollenberg berichtete die Polizei in der folgenden Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6190263

Und über den Einbruch samt Vandalismus in der Gesamtschule an der Walder Straße berichtete die Polizei in der folgenden Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6187730.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren