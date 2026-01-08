Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Lagerhalle - Diebe entwenden 1.000 iPhones - 2601020

Haan (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, bis Mittwochmorgen, 7. Januar 2026, brachen bisher Unbekannte in eine Lagerhalle auf einem Industriegelände in Haan ein und entwendeten 1.000 generalüberholte iPhones. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Vertriebes für IT-Produkte an der Düsseldorfer Straße in Höhe der Hausnummer 103 fest, dass der rückwärtige Zugang zur Lagerhalle gewaltsam geöffnet worden war. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher hatten gezielt circa 1.000 iPhones entwendet, die auf einer Palette gelagert worden waren.

Der Wert der generalüberholten Mobiltelefone wird auf einen geringen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Industriegelände gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib der gestohlenen iPhones tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell