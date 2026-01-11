POL-ME: Polizei fasst mutmaßlichen Autoteile-Dieb - 2601023

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

Wie wertvoll aufmerksame und schnell handelnde Zeugen für eine erfolgreiche Polizeiarbeit sein können, bewies sich wieder einmal am Samstag (10. Januar 2026) in Velbert: Hier konnte die Polizei einen 44-Jährigen festnehmen, der zuvor augenscheinlich Teile von Wohnmobilen entwendet hatte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22:15 Uhr war ein 38-jähriger Mülheimer auf seinem Fahrrad über die Bonsfelder Straße gefahren. Hierbei fiel ihm auf dem Parkplatz einer Werkstatt für Wohnmobile ein Mann auf, der sich in verdächtiger Art und Weise an den dort abgestellten Wohnmobilen zu schaffen machte. Der Mülheimer reagierte genau richtig, indem er unauffällig die Polizei alarmierte und hierbei auch telefonisch durchgab, in welche Richtung der Verdächtige anschließend in einem blauen Renault Kangoo davonfuhr.

Aufgrund der guten Angaben des Zeugen konnten Kräfte der Velberter Polizei den Verdächtigen im Rahmen der Fahndung tatsächlich antreffen - und dem 44-jährigen bereits polizeilich bekannten Marokkaner mehrere Taten zur Last legen:

So fanden die Beamten in dem Renault Kangoo entwendete Kennzeichen und weitere Fahrzeugteile, darunter den Spiegel eines Wohnmobils. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter dem Einfluss von Kokain stand und dieses auch mit sich führte. Zudem konnten auch die Eigentumsverhältnisse bezüglich des von ihm geführten Renaults nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb das Auto vorerst sichergestellt wurde.

Die Konsequenzen für den Marokkaner:

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache, wo entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

