Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tretroller auf Gleise gelegt - Bundespolizei ermittelt und warnt

Paderborn (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag (8. Januar) um 12:50 Uhr in Paderborn - Schloß Neuhaus ein Tretroller auf die Bahngleise gelegt. Der Spurenlage im Schnee zufolge überkletterten die Jungen zuvor einen Zaun, um auf die Bahnstrecke zu gelangen. Nachdem sie den Tretroller auf die Gleise gelegt hatten, bemerkten sie eine Zeugin und flüchteten in Richtung Dubelohstraße.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tretroller sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Durch die Zeugin wurden Lichtbilder der beiden Jugendlichen gefertigt und für die weiteren Ermittlungen an die Bundespolizisten übergeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem unbefugten Betreten von Bahnanlagen. Züge nähern sich oft unbemerkt und mit hohen Geschwindigkeiten. Sie haben einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Der Sog von vorbeifahrenden Zügen kann so stark sein, dass Menschen oder Gegenstände ohne ausreichenden Abstand an den Zug angezogen werden. Aufgelegte Gegenstände können beim Überfahren durch einen Zug als "Wurfgeschosse" Unbeteiligte schwer verletzen. Betreten Sie niemals Bahnanlagen oder Gleise, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Eltern werden gebeten, Ihre Kinder im Hinblick auf die Gefahren zu sensibilisieren.

Weitere Informationen finden Eltern, Kinder und Jugendliche auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

