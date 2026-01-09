Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstagabend, 8. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 31-jährigen Armenier. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Personenkraftwagens in das Bundesgebiet ein. Anhand des vorgelegten französischen Aufenthaltstitels überprüfte die Bundespolizei die Personalien in den polizeilichen Datenbeständen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den Armenier erlassen hat. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 50-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

