Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 15-Jährigen mit Schreckschusswaffe im Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am 8. Dezember kontrollierten Bundespolizisten einen Jugendlichen im Dortmunder Hauptbahnhof. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie einen verbotenen Gegenstand bei ihm.

Gegen 18:15 Uhr überprüften die Beamten den jungen Deutschen. Da er angab, keine Ausweisdokumente mitzuführen, durchsuchten die Beamten ihn nach solchen. Diese fanden sie nicht, jedoch führte der Jugendliche aus Hamm eine Schreckschusswaffe und Munition in seiner Bauchtasche mit. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Waffe und die Munition umgehend und belehrten den 15-Jährigen. Dieser gab an, dass die Waffe seinem Bruder gehören würde.

In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Polizisten die Mutter des Jugendlichen und informierten sie über den Sachverhalt. Anschließend gab sie an, dass ihr Sohn selbstständig nach Hause kommen könne.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der Jugendliche die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell