Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Duisburg

Düsseldorf, Duisburg (ots)

Die Bundespolizei verstärkt vom 9. bis 11. Januar 2026 erneut ihre Präsenz an den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Duisburg, die immer wieder durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten auffallen.

Ziel des dritten bundesweiten Schwerpunkteinsatzes ist es , Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und insbesondere das Sicherheitsgefühl der Reisenden sowie der Beschäftigten im Bahnbereich nachhaltig zu stärken.

Die Kräfte der Bahnhofsdienststellen werden dabei durch zusätzliche Einsatzkräfte u.a. aus der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt - ohne die derzeit laufenden Maßnahmen an den Binnenlandgrenzen zu reduzieren.

Es ist vorgesehen, verstärkte Streifen im und um die Bahnhöfe sowie lageangepasste Kontrollmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Sicherheitspartnern, wie der Deutschen Bahn AG und den Polizeien der Länder, durchzuführen.

Als Teil eines bundesweiten Sicherheitskonzepts zur Verhinderung von Gewaltdelikten im Bahnumfeld setzt die Bundespolizei ein klares Zeichen gegen Gewalt und Störungen im Bahnbereich.

Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6192624

