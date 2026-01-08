PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allgemeinverfügung zum Mitführverbot gefährlicher Gegenstände - Bundespolizei verstärkt Kontrollen

Köln (ots)

Bereits zum dritten Mal verstärkt die Bundespolizei am kommenden Wochenende, 09. bis 11. Januar, bundesweit ihre Präsenz an Bahnhöfen, die in den vergangen Monaten durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten aufgefallen sind. Hierzu veröffentlichte das Bundespolizeipräsidium bereits eine Pressemitteilung (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6192624)

Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin hat im genannten Zeitraum eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen gefährlicher Gegenstände an ausgewählten Bahnhöfen und auf bestimmten Bahnstrecken untersagt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit und Ordnung in den öffentlichen Verkehrsräumen zu erhöhen und potenzielle Gefahren präventiv zu minimieren.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Köln sind die Hauptbahnhöfe Köln und Köln Messe/Deutz sowie die Bahnstrecke von Köln Messe/Deutz über Köln Hauptbahnhof bis zum Haltepunkt Köln-Chorweiler-Nord betroffen. Dies schließt die dort verkehrenden Nahverkehrszüge sowie die Haltepunkte Köln-Hansaring, Nippes, Geldernstraße/Parkgürtel, Longerich, Volkhovener Weg und Chorweiler mit ein.

Zur Durchsetzung der Verfügung wird die Bundespolizei in den genannten Bereichen verstärkt Kontrollen durchführen. Reisende müssen sich darauf einstellen, dass Taschen und Gepäckstücke vermehrt auf das Mitführen gefährlicher Gegenstände überprüft werden. Verstöße gegen das Mitführverbot können mit einem Platzverweis, Beförderungsausschluss sowie der Festsetzung eines Zwangsgeldes geahndet werden. Bei Verstößen gegen das Waffengesetz drohen zudem ordnungswidrigkeits- oder strafrechtliche Konsequenzen.

Das Mitführverbot umfasst insbesondere Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen (z. B. Messer, Beile, Pistolen), Luftdruck- und CO₂-Waffen sowie weitere Gegenstände, die geeignet sind, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

Weitere Informationen zur Allgemeinverfügung, einschließlich Ausnahmen und Begriffsbestimmungen, sind auf der Internetseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de abrufbar. Zusätzlich weisen Aushänge in den betroffenen Bahnhöfen auf die eingerichtete Verbotszone hin.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 152 045 64 093
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 12:49

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

    Kleve - Weeze (ots) - Am Donnerstagmorgen, 8. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle Fluggäste vor ihrem Flug nach Marokko. Dabei überprüften die Beamten auch einen 30-jährigen Niederländer. Ein Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:45

    BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßliche Handydiebin am Düsseldorfer Hauptbahnhof

    Düsseldorf (ots) - Heute Morgen (08. Januar 2026) um 03.00 Uhr wurde einem 20-jährigen Mann das Mobiltelefon entwendet, während er in einem Wartehäuschen am Bahnsteig zu Gleis 17/18 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs eingeschlafen war. Nach Auswertung von Videomaterial identifizierte eine Streife der Bundespolizei eine 52-jährige Tatverdächtige, die das Mobiltelefon ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:51

    BPOL NRW: Zug überfahrt Einkaufswagen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - Am Mittwochmorgen (7. Januar) hat ein Zug in Paderborn einen Einkaufswagen überfahren. Es entstand Sachschaden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Gegen 07:07 Uhr befuhr die RB 89 die Bahnstrecke von Scharmede nach Paderborn, als der Triebfahrzeugführer am Bahnübergang an der Scharmeder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren