BPOL NRW: Zug überfahrt Einkaufswagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

Am Mittwochmorgen (7. Januar) hat ein Zug in Paderborn einen Einkaufswagen überfahren. Es entstand Sachschaden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.

Gegen 07:07 Uhr befuhr die RB 89 die Bahnstrecke von Scharmede nach Paderborn, als der Triebfahrzeugführer am Bahnübergang an der Scharmeder Straße ein Hindernis im Gleisbereich bemerkte. Trotz einer Schnellbremsung konnte ein Zusammenprall mit dem Hindernis nicht mehr verhindert werden. Dieses stellte sich als Einkaufswagen heraus, der offensichtlich absichtlich auf die Gleise gestellt worden war.

Nachdem der Zug zum Stehen gekommen war, befreite der Triebfahrzeugführer ihn von Trümmerteilen und setzte seine Fahrt zum Hauptbahnhof Paderborn fort. Dort wurde der beschädigte Zug ausgesetzt. Reisende im Zug wurden nicht verletzt. Durch den Vorfall erhielten fünf Züge Verspätungen von insgesamt 89 Minuten.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Mithilfe: Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder Täter/Täterin machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder 0251/974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

