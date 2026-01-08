Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet gesuchten Mordverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftete am gestrigen Mittwochmorgen (07.01.2026) einen Deutschen, der sich zuvor zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Cukurova/Türkei vorstellte.

Nach dem 21-Jährigen wurde europaweit gefahndet. Im Juli des vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht Duisburg einen europäischen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Beschuldigten erlassen. Diesem war zu entnehmen, dass er im Juni 2025 am gemeinschaftlichen Mord eines Mannes beteiligt gewesen sein soll.

Dem im Kreis Borken lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet. Anschließend wurde er an die zuständigen Behörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell