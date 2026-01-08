Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen zweier Bierdosen: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Hagen (ots)

Am 7. Januar stellte ein Mitarbeiter eines Geschäfts im Hagener Hauptbahnhof einen Mann nach einem Ladendiebstahl fest. Der Täter verteidigte sein Diebesgut mit einem Angriff. Nach der Fesselung und Mitnahme zur Dienststelle ermittelt die Bundespolizei.

Gegen 09:20 Uhr erhielten die Beamten die Meldung über den Sachverhalt. Ein Mitarbeiter hatte beobachtet, wie der ukrainische Staatsbürger sich zwei Bierdosen in die Jackentasche steckte und die Filiale ohne zu bezahlen verließ. Als der 22-Jährige den Tatverdächtigen ansprach und aufforderte, in die Filiale zurückzukehren, zeigte dieser sich unbeeindruckt und schubste den Mitarbeiter weg. Es kam zu einer Rangelei, in deren Folge der Hagener dem Zeugen einen Kopfstoß versetzte, woraufhin dieser zu Boden fiel. Ein in Uniform reisender Beamter der Polizei Berlin wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam, eilte zur Hilfe und fesselte den Angreifer. Die Streife der Bundespolizei übernahm den Aggressor, führte ihn zur Dienststelle und stellte dort zweifelsfrei seine Identität fest. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen. Die Einsatzkräfte entließen ihn mit einem Platzverweis für den Hagener Hauptbahnhof. Der Mitarbeiter des Supermarktes klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte aber die Hinzuziehung eines Rettungswagens vorerst ab.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein und sicherte das Videomaterial.

