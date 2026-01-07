Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl am Duisburger Hauptbahnhof
Duisburg (ots)
Am Dienstag (6. Januar 2026) wurde ein 38-jähriger Georgier mit einem Untersuchungshaftbefehl durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Duisburg kontrolliert und festgenommen.
Gegen 13.40 Uhr wurde der 38-jähriger georgische Staatsangehörige durch die Uniformierten in der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofs angehalten und kontrolliert. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Neuruppin aufgrund des schweren Wohnungseinbruchs per Untersuchungshaftbefehl ausschrieb.
Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Georgier dem Polizeigewahrsam Duisburg zugeführt.
