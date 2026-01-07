Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei nimmt vier Minderjährige in Gewahrsam

Münster (ots)

Bei der Fahndung nach zwei vermissten Jugendlichen und einem Kind haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Dienstagabend (6.Januar) insgesamt vier Minderjährige im Hauptbahnhof Münster angetroffen.

Eine Überprüfung ergab, dass nicht nur die gesuchten Jungen im Alter von 13-16 Jahren, sondern auch die vierte Minderjährige, ein 16-jähriges Mädchen, aus einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Surwold abgängig waren.

Da eine Abholung der Vermissten aufgrund der Nachtzeit nicht möglich war, nahmen die Bundespolizisten die Abgängigen in Gewahrsam und übergaben sie an Münsteraner Jugendeinrichtungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell