Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei nimmt vier Minderjährige in Gewahrsam

Münster (ots)

Bei der Fahndung nach zwei vermissten Jugendlichen und einem Kind haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am späten Dienstagabend (6.Januar) insgesamt vier Minderjährige im Hauptbahnhof Münster angetroffen.

Eine Überprüfung ergab, dass nicht nur die gesuchten Jungen im Alter von 13-16 Jahren, sondern auch die vierte Minderjährige, ein 16-jähriges Mädchen, aus einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Surwold abgängig waren.

Da eine Abholung der Vermissten aufgrund der Nachtzeit nicht möglich war, nahmen die Bundespolizisten die Abgängigen in Gewahrsam und übergaben sie an Münsteraner Jugendeinrichtungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

