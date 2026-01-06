Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen mutmaßlicher Nachstellung - Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (05.01.2026) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei einen Deutschen fest, nach dem gefahndet wurde. Das Amtsgericht Bochum hatte im Dezember 2025 einen Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlicher Nachstellung gegen den 43-Jährigen erlassen. Auf Grund bestehender Wiederholungsgefahr wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Im Laufe des heutigen Tages wird der im nördlichen Ruhrgebiet lebende Mann beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.

