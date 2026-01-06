Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Haftbefehl wegen mutmaßlicher Nachstellung - Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen
Düsseldorf (ots)
Am gestrigen Montagabend (05.01.2026) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei einen Deutschen fest, nach dem gefahndet wurde. Das Amtsgericht Bochum hatte im Dezember 2025 einen Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlicher Nachstellung gegen den 43-Jährigen erlassen. Auf Grund bestehender Wiederholungsgefahr wurde die Untersuchungshaft angeordnet.
Im Laufe des heutigen Tages wird der im nördlichen Ruhrgebiet lebende Mann beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell